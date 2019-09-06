Энергетика
ТАССПравительство одобрило новые стимулы для НПЗ
По подсчетам аналитика Vygon Consulting Сергея Ежова, размер субсидии для среднего российского НПЗ с учетом новых стимулов может составить от 60 млрд до 100 млрд рублей в год в течение 10 лет. Первым о дополнительной поддержке для НПЗ попросил глава Сбербанка Герман Греф, писал ранее "Коммерсантъ".
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НПЗ смогут получить субсидии после исполнения прежних обязательств, сообщили в Минфине
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