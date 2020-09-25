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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Как сообщает пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВ09:48
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Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центр09:51
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48

Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

Киев, 25 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли более 20 человек.
Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
REGNUM15:26

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24

Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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В Сирии из гранатомета был обстрелян российско-турецкий патруль

По данным неофициальных источников, 25 сентября по российско-турецкому военному патрулю, находившемуся предположительно в северной части провинции Идлиб в Сирии, был проведен обстрел из гранатометов боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».
Shraibikus News12:46
3

К чему приведет рост налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли

Негативное влияние налоговых новаций на российскую нефтяную отрасль и развитие регионов обсудили участники пленарной сессии «Будущее сегодня: новые возможности индустрии» тюменского нефтегазового форума.
Lenta.ru05:04
3

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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