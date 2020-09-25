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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВ09:48
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Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
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Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Хакасия-Информ

Кабмин одобрил госбюджет на 2021-23 годы

Хакасия-Информ22 сентября в 03:56

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