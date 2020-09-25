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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВ09:48
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ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центр09:51
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
РИА Новости04:58
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Как НКО Великобритании создавали имидж сирийских боевиков

Финансируемые руководством США и Великобритании структуры обучали лидеров сирийской оппозиции, распространяли репортажи в средствах массовой информации от «Би-би-си» до «Аль-Джазиры» и руководили подготовкой журналистов для ведения работы пропагандистской сети.
ФАН13:58

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54