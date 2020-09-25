Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
Смотрите также
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина
В России планируется продлить срок льготной ипотеки со ставкой в 6,5%
Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн
AFP: еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Отец Киркорова госпитализирован в кардиологическое отделение
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
AFP: еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже
Заммэра Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
Подробнее о событии