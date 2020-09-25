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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центрвчера в 09:51
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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«Вектор» назвал условия для выработки пожизненного иммунитета к COVID

При определенных особенностях иммунной системы, если человек тяжело переболел COVID-19, у него возможна выработка пожизненного иммунитета к инфекции, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости05:49

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28