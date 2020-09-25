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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центрвчера в 09:51
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55

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Ведомостивчера в 14:08
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