Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВ09:48
Подробнее о событии
ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центр09:51
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48

Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд

В августе 2020 года о планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства заявлял Хуснуллин: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК14:17

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
224

Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
672