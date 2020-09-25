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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
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ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Хакасия-Информ

Кабмин одобрил госбюджет на 2021-23 годы

Хакасия-Информ22 сентября в 03:56

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

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REGNUMвчера в 09:28
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

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РИА Новости10:40

Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

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Темпы распространения коронавирусной инфекции в Великобритании ускорились, 25 сентября сообщила научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies).
ИА Красная Весна09:49