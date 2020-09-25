Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики
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"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
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