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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
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Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Хакасия-Информ

Кабмин одобрил госбюджет на 2021-23 годы

Хакасия-Информ22 сентября в 03:56

Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости18:03

МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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Искусственный интеллект научили определять одиночество по речи

В новой проверочной статье, опубликованной 24 сентября 2020 г. в Американском журнале гериатрической психиатрии, команда, возглавляемая исследователями из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета, использовала технологии искусственного интеллекта для анализа моделей естественного языка (НЛП), чтобы определить степень одиночества у пожилых людей.
РИА ОмскПресс12:52
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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