Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
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