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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
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Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
Хакасия-Информ

Кабмин одобрил госбюджет на 2021-23 годы

Хакасия-Информ22 сентября в 03:56
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
REGNUM05:14
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Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUMвчера в 09:28
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11