Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
Подробнее о событии
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
60

Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUMвчера в 09:28
15

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
75

Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
РИА Новости09:38

В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы

Как считает Альтмайер, санкции против России могут сильно ударить по деловым связям европейских и немецких компаний с Россией, поэтому необходимо «внимательно оценить необходимость их введения», сообщает Handelsblatt.
Журналистская правда03:41
22

Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

Матч 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" - "Шинник", который должен был стать дебютным для Александра Кержакова на посту главного тренера томской команды, не состоится из-за коронавируса в ярославском клубе, сообщается на сайте ФНЛ.
РИА Новости09:34