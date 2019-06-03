Общество

BFM.ruBFM.ruПравительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации

Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина
 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.
Фонтанка.Ру05:55

Подробнее о событии

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

News.ru02:22

Правительство рассмотрит вопрос об отгуле для медосмотра

Rambler News Service20 февраля в 04:13

Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин

Накануне.Ru20 февраля в 04:58

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации

Москва 2420 февраля в 04:49

От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации

Комсомольская правда20 февраля в 04:30

Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации

Вести.Ru20 февраля в 05:45

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин

Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Спорт

Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Чемпионат 09:05
Общество

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости вчера в 03:30
Политика

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:17
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
9111.ru вчера в 04:06
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru 09:20
Футбол

Динамо (Киев) — Ворскла 0:0 (1-й тайм)

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Все про Спорт ру вчера в 18:02
Общество

На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.
ТАСС 10:05
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Lenta.ru 07:39
Наука

Просмотр телевизора поможет птицам выбрать свежую еду

МедиаПоток вчера в 04:01
Единоборства

АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова

Sports.ru вчера в 03:44
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Rusvesna.su 01:30
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости вчера в 03:18
Общество

Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 07:52
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Турция оценила отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.
РЕН ТВ 20 февраля в 21:02
Наука

«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY вчера в 11:49
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Происшествия

Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Красная весна 08:21
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
REGNUM 04:12
Технологии

Большинство игроков в Mass Effect выбрали путь героя — бывший разработчик расстроен

Большинство пользователей Mass Effect предпочли создать положительный образ для главного героя.
CyberSport.ru 09:34
Единоборства

Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании

Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° вчера в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное