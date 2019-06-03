Общество
BFM.ruПравительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации
Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.Фонтанка.Ру05:55
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Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин
Накануне.Ru20 февраля в 04:58
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации
Москва 2420 февраля в 04:49
От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации
Комсомольская правда20 февраля в 04:30
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин
Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
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