Общество

BFM.ruBFM.ruПравительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации

Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Как сообщается на сайте кабмина
 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.
Фонтанка.Ру05:55

Подробнее о событии

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

News.ru02:22

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Комсомольская правда20 февраля в 04:30

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Накануне.Ru20 февраля в 04:58

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Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
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