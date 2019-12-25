Кабинет министров утвердил трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы. Как сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято на заседании в среду.

Правительство одобрило план приватизации до 2022 года

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