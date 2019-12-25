Экономика
Московский КомсомолецПравительство одобрило план приватизации до 2022 года
Кабинет министров утвердил трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы. Как сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято на заседании в среду.
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Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Экономика
Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Кино
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Политика
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Общество
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Общество
В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Фигурное катание
Алина Загитова двое суток не спит и не ест
По словам экс-фигуристки Татьяны Навки, Загитова не ест и не спит на протяжении двух суток, а сама бывшая спортсменка уже трое суток.
Политика
В России умер генерал армии Махмут Гареев
В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.