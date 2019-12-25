Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Вице-премьер Максим Акимов отмечал, что такие компании, как "Аэрофлот" и РЖД не вошли в план, но в него включена аэропортовая инфраструктура.
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«Аэрофлот» и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие три года

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Аэропорт Шереметьево вошел в программу приватизации на 2020-2022 годы

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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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