с чего всё началось

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.

Политика Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.

Общество Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.

Общество Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.

Политика Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Общество Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.

Экономика ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Политика Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.