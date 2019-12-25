Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ рассказал о ряде ключевых аспектов утвержденной программы приватизации до 2022 г.Вести.Финанс11:18
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Политика
Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
Путин на встрече с бизнесменами не обсуждал конкретные уголовные дела
Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.
Армия и оружие
Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Общество
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.
Экономика
Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций
Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
Армия и оружие
Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Происшествия
В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Политика
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Хоккей
«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»
Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Политика
Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов
Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Экономика
Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.