Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ рассказал
 о ряде ключевых аспектов утвержденной программы приватизации до 2022 г.
Вести.Финанс11:18

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Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь11:23

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru11:29

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости09:59

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия10:11

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс09:38

Государство в 2020-2022 годах планирует приватизировать «Совкомфлот», ВТБ и НМТП

ТАСС09:37

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК10:24
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Политика

Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 08:51
Политика

Путин на встрече с бизнесменами не обсуждал конкретные уголовные дела

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.
ТАСС 13:57
Армия и оружие

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъ 13:02
Общество

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Парламентская газета 13:06
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости 11:46
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.
Интерфакс 09:38
Экономика

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Известия 13:04
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Хоккей

КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

Вести.Ru 13:58
Армия и оружие

Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Газета.Ru 13:51
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Происшествия

В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Lenta.ru 12:39
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Общество

Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах

Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
РБК 11:33
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия 23 декабря в 13:23
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Политика

Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов

Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Pravda.Ru 10:19
Экономика

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.
Ведомости 13:03
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