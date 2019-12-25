Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод
Интерфакс25 декабря в 09:38
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Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Хавбек «МЮ» Мактоминей травмировал колено в матче с «Ньюкаслом»
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Новогодний рисунок, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей
Новогодний рисунок авторства сотрудника спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией 26 декабря, продали с аукциона за 50 тысяч рублей Алексею Беляеву.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год
Роспотребнадзор порекомендовал, как встретить Новый год без вреда для здоровья - среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.
Общество
Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года
На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
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Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря
Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
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Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
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Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
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Баскетбол
На западном корте без перемен: ЦСКА обыграл «Милан» в Калининграде
ЦСКА одержал волевую победу над «Миланом» в рамках 16-го тура Евролиги (78:75).