Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.

Политика Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Происшествия В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.

Общество Росстат представил демографический прогноз на 16 лет Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год Роспотребнадзор порекомендовал, как встретить Новый год без вреда для здоровья - среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.

Общество Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.

Политика Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.

Политика В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Экономика Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.

Политика Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.

Единоборства Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.