Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Энергетика
6,2 трлн рублей принесла бюджету России сделка ОПЕК+
Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Путин прокомментировал создание макроэкономической базы развития
В качестве позитивной тенденции президент отметил создание хорошей макроэкономической базы развития, аналогов которой в новейшей истории России не было.
Гаджеты
Запущены продажи смарт-часов Xiaomi Youpin
Масса устройства составила 34 грамма. Стоят смарт-часы Xiaomi Youpin 17 долларов.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин в Москве 25 декабря принял участие в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади.
Общество
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
Почти половина россиян назвали политиком года президента России Владимира Путина, пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан РФ, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Армия и оружие
Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей.
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
Авто
В Белоруссии выпущен юбилейный автомобиль Geely
Объем производства автомобилей марки Geely на белорусском заводе «Белджи» за 2019 год превысил отметку в 20 000 единиц.
Происшествия
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Происшествия
Харьковский протест нациков против обмена пленными закончился нападением на журналиста
Харьковская акция нациков против обмена пленными не обошлась без происшествий.
Армия и оружие
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал об успешных испытаниях комплекса ПВО сухопутных войск «Гибка-С».
Армия и оружие
NYT: США могут сократить численность воинского контингента в Африке
Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки, и даже полного вывода их из данного региона.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.