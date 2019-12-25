Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета25 декабря в 07:47

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ТАСС25 декабря в 07:23

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Коммерсантъ25 декабря в 06:19

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Известия25 декабря в 07:03

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости25 декабря в 06:40

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

РБК25 декабря в 07:42

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс25 декабря в 05:08
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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