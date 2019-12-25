Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ рассказал
 о ряде ключевых аспектов утвержденной программы приватизации до 2022 г.
Вести.Финанс11:18

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Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь11:23

Государство в 2020-2022 годах планирует приватизировать «Совкомфлот», ВТБ и НМТП

ТАСС09:37

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия10:11

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс09:38

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru11:29

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости09:59
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Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Общество

Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
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Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ

В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
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Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
РИА Новости 09:37
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Транспорт

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:35
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
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Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя

Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
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В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

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Газета.Ru 09:45
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды перед кризисом 2008 года спасло российскую экономику.
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Игры

В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII

На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
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Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
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Транспорт

Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей

Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
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Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
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«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной

Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:19
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
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Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
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