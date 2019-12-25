Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ рассказал
 о ряде ключевых аспектов утвержденной программы приватизации до 2022 г.
Вести.Финанс11:18

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Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь11:23

Государство в 2020-2022 годах планирует приватизировать «Совкомфлот», ВТБ и НМТП

ТАСС09:37

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия10:11

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс09:38

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru11:29

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости09:59
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Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.
ProstoProSport 14:28
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия вчера в 06:44
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Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

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Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
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Экс-жена Марата Башарова показала видео с трёхлетним танцующим сыном

Экс-жена российского актёра театра и кино Марата Башарова показала видео с трёхлетним танцующим сыном.
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Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
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Газета.Ru 11:40
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

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Политика

Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета.Ru 11:00
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Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
RT на русском 15:30
Общество

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»

ТК Звезда вчера в 07:20
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

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Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru 13:01
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Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
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У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
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Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

ЛОТ 09:48
Политика

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
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Руководители китайской компании eGenesis, специализирующейся на производстве генетически модифицированных свиней для дальнейшей пересадки органов человеку, сообщили о рождении нового поколения многократно отредактированных животных.
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Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
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