с чего всё началось

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.

Футбол Манджукич, прощаясь с «Ювентусом», не упомянул Сарри Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.

Кино Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Экономика Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.

Политика Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.

Технологии В Китае родилось поколение генетически совместимых с человеком свиней Руководители китайской компании eGenesis, специализирующейся на производстве генетически модифицированных свиней для дальнейшей пересадки органов человеку, сообщили о рождении нового поколения многократно отредактированных животных.