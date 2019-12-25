Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия25 декабря в 10:11

Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь25 декабря в 11:23

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru25 декабря в 11:29

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК25 декабря в 10:24

Число компаний в плане приватизации может измениться

ТАССвчера в 10:03

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс25 декабря в 09:38

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости25 декабря в 09:59
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