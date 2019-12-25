Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости09:59

Государство в 2020-2022 годах планирует приватизировать «Совкомфлот», ВТБ и НМТП

ТАСС09:37

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс09:38

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия10:11

Кабмин утвердил план приватизации на 2020–2022 годы

News.ru09:21

МЭР: План по приватизации в РФ на 2020-2022 годы включает 293 предприятия

ПРАЙМ09:43
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В квартирах сотрудников минздрава Саратовской области прошли обыски

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В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

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По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.
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