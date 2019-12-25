Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина. Как уточнили в Министерстве экономического развития, в программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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Технологии
В «Билайне» рассказали об использовании москвичами смартфонов во время пробок
Во время пробок жители Москвы чаще всего используют смартфоны для просмотра социальных сетей (54,5%), видео на YouTube и Rutube (35,5%) и общения в мессенджерах (9%).
Фигурное катание
Алина Загитова двое суток не спит и не ест
По словам экс-фигуристки Татьяны Навки, Загитова не ест и не спит на протяжении двух суток, а сама бывшая спортсменка уже трое суток.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Авто
АвтоВАЗ прекратил производство пикапа ВАЗ-2329
Компания АвтоВАЗ прекратила производство своего пикапа ВАЗ-2329.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Футбол
РУСАДА в ноябре тестировало игроков только одного клуба РПЛ
Четыре футболиста "Краснодара" были протестированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в ноябре.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Происшествия
BMW разлетелся на части после смертельного ДТП в Петербурге
Около 10:30 утра на 12-м километре Приморского шоссе при выходе из поворота BMW вылетел на встречную полосу, а затем и с дороги, и врезался в дерево.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Хоккей
Гарипов, Ручкин и Макмиллан сыграют с «Трактором»
Сегодня, 25 декабря, «Авангард» проведёт последний домашний матч в КХЛ в уходящем году. В гости к «ястребам» приедет челябинский «Трактор».
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Происшествия
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Происшествия
Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку
Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
Технологии
МТС разработал умную колонку с голосовым помощником «Марвином»
МТС разработал собственную умную колонку с голосовым помощником по имени Марвин и системой управления умным домом.
Происшествия
В квартирах сотрудников минздрава Саратовской области прошли обыски
Утром 25 декабря в квартирах сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, включая главу ведомства, прошли обыски.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Технологии
Huawei скоро заменит приложения Google на своих телефонах
Google также лишил компанию доступа к ее собственным услугам в последних телефонах Huawei, оставив их без важных приложений, таких как Gmail, YouTube и Play Store.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.