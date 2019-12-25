Экономика
Мой БрянскПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
План приватизации на 2020–2022 годы был одобрен правительством на итоговом заседании, сообщает РИА Новости. В программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод
Интерфакс25 декабря в 09:38
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Политика
Лавров объяснил введение санкций США против «Северного потока-2»
Санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются циничным актом вмешательства в дела европейского бизнеса.
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Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
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Политика
Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Хоккей
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Китайские комментаторы игнорировали Озила во время матча АПЛ
Матч 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) был показан в Китае.
Политика
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Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
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Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Политика
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Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
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В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
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Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Энергетика
Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
Хоккей
Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади
Президент России Владимир Путин принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на катке на Красной площади.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.