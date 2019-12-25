Экономика

Мой БрянскМой БрянскПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

План приватизации на 2020–2022 годы был одобрен правительством на итоговом заседании, сообщает РИА Новости. В программу вошли 293 предприятия, в том числе, крупные.
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Число компаний в плане приватизации может измениться

ТАССвчера в 10:03

Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь25 декабря в 11:23

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс25 декабря в 09:38

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК25 декабря в 10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия25 декабря в 10:11

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости25 декабря в 09:59

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru25 декабря в 11:29
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Лавров объяснил введение санкций США против «Северного потока-2»

Санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются циничным актом вмешательства в дела европейского бизнеса.
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Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
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Пассажирский самолет упал в Казахстане

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Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Китайские комментаторы игнорировали Озила во время матча АПЛ

Матч 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) был показан в Китае.
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Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
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Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
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Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Политика

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
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Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
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Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду

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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

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Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:30
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
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Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
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Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на катке на Красной площади.
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Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Глава компании Honda считает гибриды важнее электрокаров

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Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Soccer.ru 03:39
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