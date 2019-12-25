Экономика
RT на русскомПравительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
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Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан
Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
Транспорт
ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем
Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Политика
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Армия и оружие
Эксперт оценил сообщение о «репетиции» наступления НАТО на Россию
Немецкое издание Junge Welt ранее сообщило, что на учениях НАТО "Защитник Европы 2020", для которых США перебросят 20 тысяч солдат (это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет) будет отрепетировано "наступление на случай войны против России".
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Общество
Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Поезд "Таврия" привёз в Крым пятьсот тридцать пассажиров из Санкт-Петербурга. Минувшей ночью состав проехал по Крымскому мосту.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Космос
Российские астрофизики выступили с новой теорией «темной энергии»
В одном из научных изданий появилась информация о том, что российские астрофизики выступили с новой, кардинально отличающейся от предыдущей, теорией «темной энергии».
Космос
Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
Армия и оружие
Военным Ми-8 решили усилить бронирование после Сирии
Транспортно-десантным вертолетам типа Ми-8/171 усилят защиту десантной кабины после испытаний в реальной боевой обстановке в Сирии, заявил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил
Ранее 25 декабря «Киодо», ссылаясь на рассекреченные документы японского МИД, сообщило о содержании беседы Горбачёва и Накасонэ тридцатилетней давности.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Происшествия
Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе
Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Со слов артиста, первой о детях заговорила именно супруга, которой на тот момент было 65 лет.
Космос
Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС
Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.