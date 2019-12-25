Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета07:47

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РБК07:42

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08

«Аэрофлот», РЖД и ОЗК не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы

Коммерсантъ06:19

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости06:40

Акимов назвал отсутствующие компании в плане приватизации на 2020–2022 годы

Известия05:25

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23
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Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
RT на русском 06:24
Транспорт

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем

Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
ТАСС 07:25
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель

КП - Донецк 07:47
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи

Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Shraibikus News 01:40
Политика

В Грузии предложили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
РИА Новости 07:55
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Армия и оружие

Эксперт оценил сообщение о «репетиции» наступления НАТО на Россию

Немецкое издание Junge Welt ранее сообщило, что на учениях НАТО "Защитник Европы 2020", для которых США перебросят 20 тысяч солдат (это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет) будет отрепетировано "наступление на случай войны против России".
РИА Новости 06:01
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:31
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Общество

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

Поезд "Таврия" привёз в Крым пятьсот тридцать пассажиров из Санкт-Петербурга. Минувшей ночью состав проехал по Крымскому мосту.
Вести.Севастополь 00:54
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Космос

Российские астрофизики выступили с новой теорией «темной энергии»

В одном из научных изданий появилась информация о том, что российские астрофизики выступили с новой, кардинально отличающейся от предыдущей, теорией «темной энергии».
OAnews вчера в 08:28
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Армия и оружие

Военным Ми-8 решили усилить бронирование после Сирии

Транспортно-десантным вертолетам типа Ми-8/171 усилят защиту десантной кабины после испытаний в реальной боевой обстановке в Сирии, заявил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.
Взгляд.ру 04:13
Здоровье

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Lenta.ru 07:06
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил

Ранее 25 декабря «Киодо», ссылаясь на рассекреченные документы японского МИД, сообщило о содержании беседы Горбачёва и Накасонэ тридцатилетней давности.
REGNUM 06:48
Общество

Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Право.ру 01:24
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
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Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе

Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:59
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Со слов артиста, первой о детях заговорила именно супруга, которой на тот момент было 65 лет.
Kleo.ru 05:29
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 22 декабря в 13:56
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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