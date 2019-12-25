Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.

Политика В Грузии предложили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.

Армия и оружие Эксперт оценил сообщение о «репетиции» наступления НАТО на Россию Немецкое издание Junge Welt ранее сообщило, что на учениях НАТО "Защитник Европы 2020", для которых США перебросят 20 тысяч солдат (это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет) будет отрепетировано "наступление на случай войны против России".

Политика Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

Политика Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

Происшествия Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.