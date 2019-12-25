Экономика
RT на русскомПравительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
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Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Футбол
В Китае ограничили зарплаты футболистов
Максимальная зарплата местных игроков ограничена до 1,289 миллиона евро в год. Члены национальной сборной могут зарабатывать на 20% больше.
Экономика
Путин призвал усилить поддержку экспорта
Необходимо нарастить усилия по поддержке экспорта в РФ, план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на восемь миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Общество
В Сибири предприниматель выставил на продажу село с жителями
Происшествия
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами
В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Экономика
Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»
Общество
Защита сотрудника ФБК Шаведдинова подаст заявление о похищении из-за его отправки на Новую Землю
Речь идет в том числе о заявлениях о похищении человека, незаконном лишении свободы, незаконном запрете использовать средства связи, незаконных действиях московского военкомата и превышении полномочий.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
Политика
В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК
В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Спорт
В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Здоровье
В Липецке открылся центр онкологической помощи
Кстати, до 2024 года в Липецкой области планируют открыть еще 5 центров онкологической помощи.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Экономика
Из-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами
По данным Центробанка, в 2018 году доля россиян, размещающих вклады в кредитных организациях, упала до 35,4% (снижение на 3,4%).