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Здоровье В Липецке открылся центр онкологической помощи Кстати, до 2024 года в Липецкой области планируют открыть еще 5 центров онкологической помощи.