Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
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Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

RT на русском06:18

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости06:40

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

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