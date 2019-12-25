Экономика
РБКПравительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020–2022 годы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина. План приватизации предусматривает снижение доли, которой владеет государство в крупных компаниях, для повышения эффективности управления ими.
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Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом
Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных.
Политика
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Общество
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь
Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Экономика
Власти Кубани перевыполнили задачу по увеличению бюджета
Вениамин Кондратьев сказал, что к 2030 году надо собрать в бюджет 600 миллиардов рублей.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Общество
В Генпрокуратуре назвали регионы, получившие наибольшее число жалоб
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, Пермского края, Чечни и Москвы.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Умер легендарный советский генерал Махмут Гареев
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой
37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Здоровье
Выпить шампанское на Новый год и выжить: врач дал важные советы
Токсиколог объяснил, что, в частности, выпитое шампанское на Новый год способно усиливать либо ослаблять эффект от большого числа медикаментов.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Происшествия
Против экс-главы завода «Рычал-Су» возбудили дело за неуплату налогов
Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 170 млн рублей против бывшего генерального директора ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су» в Дагестане.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.