Правительство России на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020–2022 годы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина. План приватизации предусматривает снижение доли, которой владеет государство в крупных компаниях, для повышения эффективности управления ими.

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