Экономика

РБКРБКПравительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020–2022 годы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина. План приватизации предусматривает снижение доли, которой владеет государство в крупных компаниях, для повышения эффективности управления ими.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета07:47

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

РБК07:42

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости06:40

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Коммерсантъ06:19

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Известия07:03

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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