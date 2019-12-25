Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.

Политика В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.

Автоспорт Супруга Шумахера обратилась к болельщикам Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.

Политика Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2» Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.

Спорт Правительство увеличило премии спортсменам за медали Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.

Политика МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.

Технологии Huawei скоро заменит приложения Google на своих телефонах Google также лишил компанию доступа к ее собственным услугам в последних телефонах Huawei, оставив их без важных приложений, таких как Gmail, YouTube и Play Store.

Политика В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате» Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Общество Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Технологии Акимов назвал число пользователей Рунета Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что число пользователей российского сегмента интернета (Рунета) составило уже 96 млн человек.

Шоу-бизнес Состояние Галины Волчек ухудшилось Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Политика Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.