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РБК
РБК

Правительство одобрило план восстановления экономики России

Власти России одобрили план восстановления экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.В источнике
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Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Московский Комсомолец

Эксперты назвали слабое место плана правительства по спасению экономики

Московский Комсомолец23 сентября в 10:30
REGNUM

Хазин не верит в успех работы правительства Мишустина

REGNUM23 сентября в 09:17

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»
РИА Новости07:54
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости07:33
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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