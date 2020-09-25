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РБК
РБК 

Правительство одобрило план восстановления экономики России

Власти России одобрили план восстановления экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что главными целями данного проекта помимо роста экономики и восстановления доходов граждан являются и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте
 кабмина.
Вечерняя Москва08:20
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Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
Московский Комсомолец

Эксперты назвали слабое место плана правительства по спасению экономики

Московский Комсомолец23 сентября в 10:30
REGNUM

Хазин не верит в успех работы правительства Мишустина

REGNUM23 сентября в 09:17

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального
РБК05:38
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
8

Компания Ford презентовала «заряженную» версию кроссовера Puma ST

Компания Ford представила новый «заряженный» кроссовер Puma ST. Новинка, ставшая первым паркетником серии ST в Европе, получила 200-сильный турбомотор, перенастроенное шасси и спортивные акценты в дизайне.
Автоновости дня02:58
7

Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03

Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17