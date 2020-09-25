Правительство одобрило план восстановления экономики России
Власти России одобрили план восстановления экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Отмечается, что главными целями данного проекта помимо роста экономики и восстановления доходов граждан являются и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте
кабмина.
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Московский Комсомолец23 сентября в 10:30