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РБК
РБК

Правительство одобрило план восстановления экономики России

Власти России одобрили план восстановления экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.В источнике
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Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
Российская газета

В плановом порядке

Российская газета23 сентября в 11:48
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56

Государственный долг Франции достиг 114% ВВП

Париж, 25 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Согласно оценке экспертов Национального института статистики и экономических исследований Франции, государственный долг Франции достиг 114% ВВП и составил 2 638 млрд евро на конец июня 2020 года.
REGNUM04:39

Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона в Зауралье

Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.
REGNUM23:13
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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