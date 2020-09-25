Правительство одобрило план восстановления экономики России
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Власти России одобрили план восстановления экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.В источнике
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