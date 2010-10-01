Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей

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Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
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В Минфине предложили способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

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Прощай ЕНВД, да здравствует ПСН!

ИА Клерк.Ру07:49

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Konkurent.ru02:20

ПСН вместо ЕНВД?

Бухгалтерия.ру03:46
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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