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Политика «Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала». 5

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