Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
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Правительство одобрило законопроект о расширении патентной системы для ИП

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Более 43 тыс. новосибирских фирм и ИП вынуждают сменить налоговый режим

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Общество

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Стало известно, какой памятник на Новодевичьем кладбище в Москве самый дорогой. Выяснилось, он поставлен Вячеславу Тихонову в 2013 году.
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Убитая в Красноярском крае 12-летняя девочка уже подвергалась насилию и угрозам

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Американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.
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Ситуация в России Россия выходит из "коронавирусной" ситуации уверенно и с минимальными потерями.
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Тимати раскритиковал Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина

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Общество

Журналисты подсчитали доходы Ефремова

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