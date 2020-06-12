Экономика
Konkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Игры
Torchlight III вышла в раннем доступе в Steam
CyberSport.ru 13 июня в 14:48
Политика
«Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов
Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».
REGNUM 04:45
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 13 июня в 14:44
Армия и оружие
Вертолетный полк Балтфлота начал маневры на фоне учений НАТО
Российская газета 07:12
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Тренером сборной России Плющенко стал после того, как в его академию перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после ухода от своего предыдущего тренера Этери Тутберидзе.
Известия вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом
Поданные документы о разводе Самойловой и Джигана забрала сама девушка.
Телеканал 360° 06:23
Общество
Шмаров утвержден главным редактором «Ведомостей»
Редакция «Ведомостей» номинировала своего кандидата на пост главного редактора — Анфису Воронину.
Коммерсантъ 06:56
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в турнире в следующем сезоне
Все клубы КХЛ подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент лиги Алексей Морозов.
Bookmaker-ratings.ru 07:34
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о новой госпитализации Алибасова
Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказала о новой госпитализации продюсера, приходящегося ее матери мужем.
Газета.Ru 04:37
Политика
Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM вчера в 09:20
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram во время ЧС
В Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, сообщается на сайте нижней палаты парламента 15 июня.
Известия 08:00
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
РИА Новости 13 июня в 18:21
Общество
Ростуризм уточнил требование Роспотребнадзора по заселению в отели
Ростуризм уточнил требования Роспотребнадзора по заселению в один номер неженатых пар.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
RT на русском 06:31
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия вчера в 09:16
Культура
На Новодевичьем кладбище в Москве самый дорогой памятник поставлен Вячеславу Тихонову
Стало известно, какой памятник на Новодевичьем кладбище в Москве самый дорогой. Выяснилось, он поставлен Вячеславу Тихонову в 2013 году.
Актуальные Новости 03:19
Происшествия
Убитая в Красноярском крае 12-летняя девочка уже подвергалась насилию и угрозам
Прокуратура Красноярского края сообщила новые детали в деле об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
Вести.Ru 03:46
Происшествия
Американский истребитель F-15 упал в море у побережья Британии
Американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.
RT на русском 06:26
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
Вспышки коронавируса вынудили ввести военное положение в городах Китая
В городе Баодин, который находится в 140 километрах от Пекина, вводят военное положение.
ForPost 05:52
Здоровье
Коронавирус: последние новости 14 июня. Россия выходит из эпидемии с минимальными потерями, в Китае — новая вспышка
Ситуация в России Россия выходит из "коронавирусной" ситуации уверенно и с минимальными потерями.
URA.Ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Тимати раскритиковал Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина
Судя по всему, катализатором для музыканта стал пост в Telegram-канале "Кровавая Барыня", где Собчак прокомментировала строчку из недавно вышедшего клипа "Хавчик" Тимати, Джигана и Дани Милохина.
Газета.Ru 07:05
Общество
Журналисты подсчитали доходы Ефремова
Известия вчера в 20:42