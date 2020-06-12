Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

В Минфине предложили способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

Наша версия10:59

Прощай ЕНВД, да здравствует ПСН!

ИА Клерк.Ру07:49

Для индивидуальных предпринимателей уменьшат сумму налога по ПСН

Kazanfirst.ru12 июня в 06:05

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Konkurent.ru02:20

Правительство одобрило законопроект о расширении патентной системы для ИП

ТАСС12 июня в 06:42

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

РБК12 июня в 06:27

ПСН вместо ЕНВД?

Бухгалтерия.ру03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Piter.tv 07:04
384
Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
1,5K
Происшествия

Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
1,1K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,4K
Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
743
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
1,1K
Энергетика

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
291
Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
979
Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»

Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
29
Космос

Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур

РИА Новости 07:48
1
Происшествия

В центре Волгограда убили студента-медика

По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
209
Политика

Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
1
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
367
Политика

Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год

С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами.
РИА Новости 10:06
Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

Уральский меридиан 08:21
36
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
474
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
54
Общество

В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение.
РБК 01:22
4
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
211
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
106
Здоровье

Почти 60 ивановцев с пневмониями увезли за сутки в стационар

Стало известно, что из новых случаев обследовали 58 человек с ОРВИ и пневмониями.
Кстати.News 12 июня в 11:16
1
Общество

В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян

В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
36
Шоу-бизнес

Новинки музыки: какие альбомы мы слушали в мае 2020

Портал Субкультура 08:43
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
142
Экономика

ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году

"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
64
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
824
Шоу-бизнес

Наталия Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
381
Происшествия

На строящемся в Петербурге корабле взорвался газ, пострадали люди

Уточняется, что взорвался газовый баллон на патрульном корабле «Иван Папанин».
RuNews24.ru 05:12
69
Как работают Яндекс.Новости?
Главное