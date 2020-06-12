Экономика
Konkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Космос
Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур
РИА Новости 07:48
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
Политика
Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
Политика
Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год
С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами.
РИА Новости 10:06
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID
В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение.
РБК 01:22
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Здоровье
Почти 60 ивановцев с пневмониями увезли за сутки в стационар
Стало известно, что из новых случаев обследовали 58 человек с ОРВИ и пневмониями.
Кстати.News 12 июня в 11:16
Общество
В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
Шоу-бизнес
Новинки музыки: какие альбомы мы слушали в мае 2020
Портал Субкультура 08:43
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Экономика
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году
"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Наталия Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
На строящемся в Петербурге корабле взорвался газ, пострадали люди
Уточняется, что взорвался газовый баллон на патрульном корабле «Иван Папанин».
RuNews24.ru 05:12