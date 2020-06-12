Экономика
Konkurent.ruПравительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ. Министерство финансов России предложило законопроект, который поможет смягчить для предпринимателей переход с ЕНВД на патентную систему расчета налогов.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
iReactor вчера в 13:28
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Назван заработок Михаила Ефремова
По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей.
Что происходит 07:25
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Технологии
В Minecraft теперь можно создать компьютер и играть на нем в Doom
Playboyrussia.com 08:07
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform вчера в 11:19
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
Армия и оружие
Балтфлот РФ отработал ракетные удары «Искандерами» на фоне учений НАТО
Согласно планам по боевой подготовке, Балтфлот отработал ракетные удары «Искандерами» в Калининградской области.
HotGeo вчера в 06:40
Общество
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве
По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
Российская газета 05:03
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57