Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПравительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru13 февраля в 12:15

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

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ПРАЙМвчера в 08:30

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

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ТАСС13 февраля в 06:26
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Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном

Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно.
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Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
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Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Lenta.ru вчера в 20:46
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Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

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Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

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Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
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Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
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Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
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Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный

Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Коммерсантъ вчера в 09:57
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Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз

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Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Православные отмечают Сретение Господне

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Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор

Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
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Лэмпард о Кепе: «Исключение из основы может сделать тебя сильнее»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии игры с "Манчестер Юнайтед" в 26-м туре АПЛ прокомментировал ситуацию с голкипером "синих" Кепой Аррисабалагой, который последние матчи провёл на скамейке запасных.
Soccer.ru вчера в 23:06
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В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском 13 февраля в 23:58
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