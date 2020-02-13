Экономика
Национальная служба новостейПравительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Здоровье
Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом
Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России
«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России — для результата, который не является слишком позитивным», — заявил он.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Здоровье
Ученые ставят под сомнение полезность целебных трав
Изучение свойств трав, используемых в народной медицине, должно быть продолжено, считают ученые, 15 февраля сообщает РИА Новости.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Единоборства
Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» несколько фотографий с тренировки по грэпплингу.
Армия и оружие
В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»
32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».
Политика
В Москве начался митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию
Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением внести поправки в Конституцию.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Космос
Похожий на Землю спутник Сатурна Титан провалил тест на наличие жизни
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры
Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
Шоу-бизнес
Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз
О рождении малыша Бо стало известно после того, как Айда в День Святого Валентина опубликовала на своей страничке забавное фото.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Морозов занял пост президента КХЛ
Здоровье
Минздрав ввел для пенсионеров льготы на лекарства
Стоит отметить, что льгота на получение бесплатных лекарств все-таки доступна не всем пенсионерам.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.