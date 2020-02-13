Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Политика
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
Футбол
РФС подтвердил: в ПФЛ будут новые зоны
После окончания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков рассказал о реформе ПФЛ.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Экономика
ЦБ продаст акции Сбербанка правительству
Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Гаджеты
Samsung представил новую серию смартфонов
Samsung представил новую серию смартфонов Samsung презентовал несколько новых смартфонов, среди которых — сгибающийся Galaxy Z Flip.
Гаджеты
Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К
Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
Общество
В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Политика
В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино