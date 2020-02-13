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Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ07:01

Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году

РБК06:38

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфакс07:03

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Известия06:05

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
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РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

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