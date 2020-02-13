Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости08:24

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфакс07:03

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru06:34

Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России

Коммерсантъ18:12

Силуанов: правительство не будет менять руководство и курс Сбербанка

Красная весна07:31

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС06:26
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Биатлон

Сборная России финишировала на своем месте

Коммерсантъ 14:32
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Единоборства

Олейник встретится с Вердумом на UFC 250

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом на турнире UFC 250 в Бразилии.
RT на русском 16:00
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Бекмамбетов хочет снять первый в мире «вертикальный» блокбастер

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире блокбастер в вертикальном формате, пишет Deadline.
BFM.ru 18:15
Армия и оружие

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости 16:55
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
Goroday.ru 03:25
Политика

Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Московский Комсомолец 14:08
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Газета.Ru 14:27
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218

Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, возросло на 44 человека.
РБК 00:09
Технологии

Определены опасные почти для всех пользователей приложения

Эксперты компании Positive Technologies назвали категорию приложений, которые наименее всего защищены от атак хакеров, что делает их очень опасными для рядовых пользователей.
Piter.tv 14:31
Политика

Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
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Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Общество

СМИ сообщили о возможном уходе гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор оператора связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») Василь Лацанич может досрочно покинуть должность, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Rambler News Service 15:16
Футбол

Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»

С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
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Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости 16:06
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Здоровье

В России не осталось больных коронавирусом

TatCenter вчера в 02:57
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Футболист Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе

Газета.Ru 11:11
Политика

Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Петербургский дневник вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
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