Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
Читать в источнике
Комментировать918

Подробнее о событии

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфакс13 февраля в 07:03

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Минфин озвучил стоимость пакета акций Сбербанка

Капитал страны13 февраля в 07:40

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

РИА Новости 14:27
Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:09
Политика

США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Коммерсантъ 14:24
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна 12:43
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Теннис

Квитова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за болезни

78.ru вчера в 15:50
Здоровье

На Украине умерла восьмилетняя девочка от преждевременного старения

Аргументы и Факты 10:32
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Общество

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
Авто

Кроссовер Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR

Кроссовер GR C-HR может стать последней версией для первого поколения одного из самых забавных кроссоверов на рынке, или это может быть стартовая модель для второго поколения, которое дебютирует в 2021 году.
CarsWeek.ru 13 февраля в 00:22
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
РИА Новости вчера в 13:42
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News 01:53
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Газета.Ru 13:13
Общество

Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

При покупке жилья материнский капитал можно будет перевести на эскроу-счета, говорится в постановлении правительства.
РБК 11:39
Шоу-бизнес

Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Телепрограмма вчера в 14:14
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза 08:37
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала свои «пьяные танцы» 16-летней давности

Светлана Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности.
Актуальные Новости 11:09
Политика

Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Транспорт

Желтую ветку московского метро задумали соединить

Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.
Мослента 07:11
Хоккей

Данис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игру

Татар-информ 12:07
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

После 22-х туров "Боруссия" (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фортуна" (17) располагается на 16-й строчке.
Газета.Ru 14:44
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Политика

Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе

Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Вести.Ru 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное