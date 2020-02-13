Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти
Интерфакс13 февраля в 07:03
Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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