Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБК14 февраля в 10:36

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Экономика

Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
Российская газета 14 февраля в 22:00
Политика

Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Известия 14 февраля в 05:37
Здоровье

Названы сладости, которые не навредят при диабете

Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
Smolnarod.ru 13 февраля в 11:19
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Городской телеканал (Брянск) 00:08
Происшествия

Калининградский стрелок скончался в реанимации

Отмечается, что после стрельбы мужчина попытался покончить с собой, однако был доставлен в реанимацию. Позднее злоумышленник скончался.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК вчера в 22:29
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 14 февраля в 00:46
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Политика

Пять стран потребовали от Ирана выплатить компенсации за сбитый Boeing

REGNUM вчера в 23:11
Армия и оружие

Хафтар пообещал освободить Триполи от террористов

Ливийская национальная армия не намерена отступать до тех пор, пока не освободит Триполи от террористов.
НИА-Федерация вчера в 07:37
Гаджеты

Камеру Poco X2 сделали еще лучше

Разработчики утверждают, что после обновления смартфон будет фотографировать еще лучше, хотя первые пользователи изначально хвалили камеру устройства.
iXBT.com 14 февраля в 01:23
Политика

Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Наука

Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка

ToDay News Ufa 13 февраля в 04:50
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета вчера в 18:45
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
РИА Новости 14 февраля в 00:45
Экономика

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.
Известия вчера в 16:01
Политика

США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.
Московский Комсомолец вчера в 17:55
Общество

Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин

Народные новости вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
Известия 14 февраля в 20:21
Общество

Российский губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции.
Lenta.ru вчера в 13:38
Здоровье

В Египте выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило о первом случае выявления нового коронавируса в стране.
Аргументы и Факты 14 февраля в 13:28
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
Кино

Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

ТАСС 14 февраля в 09:47
Политика

Лавров дал оценку отношений России и Турции

Российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне, но это не означает согласия по всем вопросам.
ФАН вчера в 11:41
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