Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБК14 февраля в 10:36

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru 14 февраля в 17:27
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Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия вчера в 17:16
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Футбол

СМИ узнали, кто может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы

Ранее в СМИ сообщили, что Гвардиола может покинуть «Ман Сити» в конце текущего сезона и возглавить «Ювентус» или «Барселону».
Матч ТВ 00:25
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов, удостоверяющих личности.
Известия вчера в 05:36
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Общество

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

РИА Новости 03:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

В центре Москвы затопило проезжую часть из-за аварии на водопроводе

РИА Новости 04:14
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Автоспорт

Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Чемпионат вчера в 05:02
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Политика

Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна 14 февраля в 15:57
Культура

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Футбол

На видео попало нападение на фанатов воронежского «Факела» на Кипре

АиФ Воронеж вчера в 05:27
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»

"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Газета.Ru 14 февраля в 14:18
Общество

В Китае скрывающим симптомы коронавируса может грозить смертная казнь

В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса, сообщает Beijing Daily со ссылкой на заявлении китайского суда.
Коммерсантъ 00:53
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
Футбол

Ротенберг заявил о сложностях в переговорах с «Зенитом» по Кокорину

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который должен перейти в черноморский клуб на правах аренды, но пока об этом официально не сообщалось.
NewInform вчера в 21:07
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты 14 февраля в 03:43
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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости вчера в 03:32
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Прогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину Фиалкову

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