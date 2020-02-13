Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфакс13 февраля в 07:03

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Lenta.ru 06:22
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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
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В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В исключительных случаях больного будет ожидать смертная казнь, сообщает немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который должен перейти в черноморский клуб на правах аренды, но пока об этом официально не сообщалось.
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Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
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Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
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Известия вчера в 05:36
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Москва 24 14 февраля в 17:56
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
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Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Вести.Ru 04:56
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
Интерфакс вчера в 15:00
Политика

В Госдуме оценили возможность достроить «Северный поток-2» в этом году

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова американского министра о том, что Россия не способна достроить "Северный поток-2" в нынешних условиях.
Радио Sputnik 04:19
Армия и оружие

Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями

После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
Avia.pro вчера в 16:27
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

РИА Новости 03:14
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В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
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По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
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Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
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Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
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Германия призвала сражаться за «блистательную идею Запада»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала сражаться за «блистательную» идею западного сообщества.
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31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
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