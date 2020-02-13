Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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Политика
Путин прокомментировал попытки «переписать историю»
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин отметил, что расценивает действия ряда стран как попытки переписать историю.
Наука
Гены неизвестного гоминида обнаружены в ДНК западных африканцев
Американские ученые из Калифорнийского университета обнаружили в ДНК жителей Западной Африки гены неизвестных древних людей.
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Общество
Россиянам пообещали новые погодные аномалии
Синоптики рассказали о том, какие новые погодные рекорды установятся на территории России на следующей неделе.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Авто
Названы сроки появления в России нового Haval H5
Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге
Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012 году.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.