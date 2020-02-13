Экономика

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Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

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