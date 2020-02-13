Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Политика
Уволился министр финансов Великобритании
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Как стало известно, на одно только платье Лена потратила, по самым скромным подсчётам, 10 миллионов рублей.
Здоровье
Курганцы не боятся коронавируса
Четверть отметили, что боятся коронавируса, однако не предпринимают ничего. Вариант «от судьбы не уйдешь» выбрали еще 15% участников опроса.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Происшествия
В Польше группу приезжих избили за русскую речь
Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В начале торговой сессии в среду, 12 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Здоровье
Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Футбол
Кашшаи заявил, что не планирует приглашать иностранных судей
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что в России достаточно своих арбитров.
Общество
СМИ сообщили о досрочном уходе гендиректора «Вымпелкома»
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич покинет компанию до истечения контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Футбол
Ракитич считает, что Месси лучше, чем Роналду
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что считает своего одногруппника нападающего Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану
Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса
Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Кино
Сапковский о «Ведьмаке»: «Цвет кожи в моих книгах не указывается — авторы адаптаций могут творить свободно»
Анджей Сапковский заявил, что не указывал конкретный цвет кожи для персонажей из «Ведьмака», поэтому авторы адаптаций могут фантазировать.