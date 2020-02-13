Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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На официальном сайте презентована PlayStation 5
Гаджеты
Прошла презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года
Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М-12 Москва—Казань раньше 2027 года.
Политика
США отложили введение ограничений против Huawei
Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Бывший разведчик Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни
Ушел из жизни легендарный разведчик, Герой России, Алексей Ботян, который возглавлял операцию по спасению польского города Кракова в январе 1945 года.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
"Отдавать нельзя" и "пацифистские наклонности" На встрече в Ново-Огарево Путин выразил свое отношение к некоторым инициативам по изменению Конституции.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Происшествия
В Амурской области полицейский покончил с собой
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ
Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились еще 44 человека
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44.
Армия и оружие
Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27
СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Наука
Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Технологии
«Билайн» разработал ТВ-приставку для SmartTV
По информации исполнительного вице-президента компании в сфере развития цифрового и нового бизнеса Джорджа Хелда, к концу 2019 года количество людей, использующих обновленный ОТТ-сервис «Билайн ТВ», составило 1 миллион.