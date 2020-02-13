Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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Ушел из жизни легендарный разведчик, Герой России, Алексей Ботян, который возглавлял операцию по спасению польского города Кракова в январе 1945 года.
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Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

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СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

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Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
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Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27

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С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
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