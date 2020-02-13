Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Участница конкурса «Краса России» избила таксиста
Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Футбол
Московский «Арарат» прекратил свое существование
Московский «Арарат», исключенный из числа участников ПФЛ, исчез с футбольной карты России.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Футбол
Кокорин провел переговоры с «Сочи»
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Умер спасший Краков разведчик Алексей Ботян
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Политика
Путин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.
Игры
«Гвинт» выйдет на Android 24 марта
CD Projekt RED объявила, что её коллекционная карточная игра «Гвинт» выйдет на Android 24 марта.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым
Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Экономика
Мишустин призвал удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
Здоровье
Из владимирского онкодиспансера уволили заведующего отделением
Заведующего химиотерапевтическим отделением дневного стационара Владимирского областного онкодиспансера уволили из-за того, что пациенты не получали необходимых лекарств, сообщил портал «Зебра.ТВ».
Авто
Названа стоимость Skoda Karoq в России
Продажи компактного кроссовера Karoq стартуют в России 14 февраля, сообщает «Российская газета».
Общество
Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.