Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
«Гаражную амнистию» в России предложили запустить в 2021 году
Отмечается, что нововведения вступят в силу в 2021 году, а сама «амнистия» продлится до 2025 года.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Гаджеты
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
Политика
Путин высказался против однополых браков
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Теннис
Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге
Авто
Программы льготного автокредитования завершатся в марте
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Армия и оружие
Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109
Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Политика
США договорились о перемирии с талибами
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.