Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать858

Подробнее о событии

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъвчера в 07:01

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ruвчера в 12:15

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ruвчера в 07:05

Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

Красная веснавчера в 20:41

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:24

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАССвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 10:39
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Общество

«Гаражную амнистию» в России предложили запустить в 2021 году

Отмечается, что нововведения вступят в силу в 2021 году, а сама «амнистия» продлится до 2025 года.
Политика Сегодня вчера в 03:20
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы 08:01
Гаджеты

Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой

Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
3DNews 12:43
Политика

Путин высказался против однополых браков

ДЕЛА.ru вчера в 21:06
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:53
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Газета.Ru 09:21
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Москва 24 вчера в 22:45
Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Газета.Ru 00:46
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Политика

Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ

Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Газета.Ru 09:46
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Теннис

Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс 12:32
Авто

Программы льготного автокредитования завершатся в марте

News-24.ru 12 февраля в 05:06
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Армия и оружие

Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109

Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
ФАН 10 февраля в 22:38
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 08:50
Политика

США договорились о перемирии с талибами

Московский Комсомолец 12:37
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Tvoe-avto.com вчера в 06:22
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное