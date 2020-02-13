Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Клишас сообщил о выборе дня для голосования по Конституции
День для голосования по изменениям в Конституцию России будет выбираться таким образом, чтобы гражданам было удобно принять в нём участие, заявил 13 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Здоровье
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Хоккей
«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Политика
В НАТО призвали Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского попытаться продолжить путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Происшествия
Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным
В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Здоровье
Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Технологии
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Политика
В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Здоровье
В Алтайском крае выросла заболеваемость раком
За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.