Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

Красная весна20:41

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС06:26

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru12:15

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru06:34

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости08:24

Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России

Коммерсантъ18:12
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Политика

Клишас сообщил о выборе дня для голосования по Конституции

День для голосования по изменениям в Конституцию России будет выбираться таким образом, чтобы гражданам было удобно принять в нём участие, заявил 13 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
REGNUM 19:48
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Политика

Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Известия 20:51
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 03:34
Футбол

Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Спорт-Экспресс 12:15
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:47
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Газета.Ru 14:27
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Хоккей

«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM 17:35
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Политика

В НАТО призвали Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского попытаться продолжить путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Piter.tv 12:43
Происшествия

Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Газета.Ru 20:55
Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости 16:54
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным

В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Вечерняя Москва 19:32
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru 04:59
Здоровье

Врач рассказал об опасности ранней весны

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
РИА Новости 19:23
Технологии

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

Вести.Ru 09:21
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Общество

Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном

Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
REGNUM 16:57
Космос

В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Портал Поиск 08:57
Политика

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
РИА Новости 19:51
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости 07:41
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Lenta.ru 15:52
Здоровье

В Алтайском крае выросла заболеваемость раком

За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Алтайская правда 03:05
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
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