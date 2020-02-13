Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
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КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам
Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.
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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
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В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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В Челябинске арестован бизнесмен, который строил биатлонный комплекс имени Ишмуратовой
Напомним, компания «Стройтранссоюз» выполняла работы по строительству биатлонного комплекса имени С. Ишмуратовой в Златоусте.
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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американский президент Дональд Трамп мешает ему работать своими постами о Минюсте в Twitter.
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«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
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В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Общество