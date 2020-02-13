Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

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Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

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Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

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Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России

Коммерсантъвчера в 18:12

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
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КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам

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РИА Новости 01:57
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
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Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Piter.tv 01:30
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс вчера в 01:17
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru вчера в 07:58
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Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2».
Компания 12 февраля в 06:10
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Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине

Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.
РИА Новости вчера в 18:18
Армия и оружие

По Дамаску вновь ударили ракеты

Газета.Ru 01:38
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В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском вчера в 23:58
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В Челябинске арестован бизнесмен, который строил биатлонный комплекс имени Ишмуратовой

Напомним, компания «Стройтранссоюз» выполняла работы по строительству биатлонного комплекса имени С. Ишмуратовой в Златоусте.
ФедералПресс 02:10
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Политика

Генпрокурор США пожаловался на Twitter Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американский президент Дональд Трамп мешает ему работать своими постами о Минюсте в Twitter.
RT на русском вчера в 20:02
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Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
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Названы самые надежные трехлетние автомобили

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Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
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218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
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В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

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