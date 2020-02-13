Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Транспорт КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.

Политика Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.

Политика Генпрокурор США пожаловался на Twitter Трампа Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американский президент Дональд Трамп мешает ему работать своими постами о Минюсте в Twitter.